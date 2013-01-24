Регіонал каже, що опозиція подала фальшиві підписи за позачергову сесію
Десять народних депутатів, які поставили свої підписи про проведення позачергової сесії Верховної Ради, перебувають закордоном.
Про це в ефірі 5 каналу у четвер заявив депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, пише Українська правда.
"Вони відсутні на території України і їхні підписи, або підкладені, або сфальшовані", - сказав він.
" Я звертаюся до очільників прокуратури, МВС та СБУ з тим, щоб було проведено розслідування і були уточнені підписи депутатів...", - сказав він.
Водночас, у прес-службі "УДАРу" заявили, що управління кадрів апарату Верховної Ради не визнало дійсними і не врахувало підписів 7 народних депутатів за скликання позачергової сесії.
"З них 5 від депутатів фракції "УДАР". Зокрема, і голови партії Віталія Кличка", - заявляють в "УДАРі".
"В управлінні кадрів вирішили, що власноруч поставлений мною підпис - не мій, оскільки не співпадає з підписом в особовій справі", - зазначив Кличко.
"Заявляю, що мій власноручний підпис стоїть і в підписних листах за позачергову сесію, і на депутатській присязі, і в судових позовах на неправомірність дій спікера і депутатів під час голосувань у ВР, і під заявою в Генпрокуратуру", - сказав він.
Як відомо, у середу повідомлялося, що три опозиційні фракції зібрали 158 підписів депутатів та звернулися до глави ВР з конституційною вимогою скликання позачергову сесію.