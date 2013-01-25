Чоловік Тимошенко: влада фабрикує нові звинувачення проти екс-прем'єра

ЧоловікЮлії Тимошенко вважає, що влада фабрикує нові звинувачення проти екс-прем'єр-міністра, тому що Європейський суд з прав людини скоро має оголосити рішення за скаргою його дружини.

Про це він сказав в інтерв'ю «Фокусу», опублікованому сьогодні.

Зокрема, коментуючи заяву генерального прокурора Віктора Пшонки щодо нових підозр стосовно Ю.Тимошенко і потенційного довічного ув’язнення, О.Тимошенко сказав: «Такому важко не здивуватися. Це брехня заради дискредитації лідерів опозиції. Показово, що брифінг, де генпрокурор розповів про нові підозри, збирався в терміновому порядку, лише за годину. А які події були напередодні? Депутатів-жінок, які приєдналися до Юліної акції громадянської непокори, силоміць вигнали на сходи. Скоро Європейський суд із прав людини має оголосити рішення за скаргою моєї дружини. Влада щось вже знає про це рішення, боїться, що Юлію доведеться випустити, тому і фабрикує нові звинувачення. Не було б справи Щербаня, вигадали б якусь іншу».

При цьому «Фокус» відзначає, що «поки Генпрокуратура форсує звинувачення Ю.Тимошенко в організації замовного вбивства, з Брюсселя прийшла погана новина для влади. Глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що обговорення долі Ю.Тимошенко увійде до обов'язкової програми саміту ЄС-Україна 25 лютого. Очікується, що саме до саміту Європейський суд з прав людини, який за прискореною процедурою розглядає заяву Ю.Тимошенко про незаконний арешт, оголосить своє рішення. І, швидше за все, це буде визнання незаконності арешту і порушення права громадянки Ю.Тимошенко на справедливий суд. В Україні до такого повороту подій готові: екс-прем'єру інкримінують нову справу. Цього разу її підозрюють в злочинній змові з екс-прем'єром Павлом Лазаренком з метою ліквідації бізнесмена Євгена Щербаня. І хай вже обидва - і Ю.Тимошенко, і П.Лазаренко - заявили про безглуздість звинувачень, вийти на свободу екс-прем'єру не вдасться, що б не вирішив Європейський суд».