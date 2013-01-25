Томенко: Влада заборонила проводити позачергову сесію

Таку думку він висловив сьогодні у коментарі УНІАН.

“Складається враження, що влада заборонила проводити позачергову сесію”, - сказав М.Томенко.

За його словами, підтвердженням цього є маніпуляції, які відбуваються з оголошенням дати проведення сесії. Він наголосив, що спочатку представники фракції Партії регіонів навіть заявляли про свою готовність долучитися до збору підписів за проведення позачергової сесії ВР.

“Тепер же ті самі люди починають розповідати, що треба провести експертизу спільно з прокуратурою та СБУ, щоб з’ясувати, чи справжні підписи представників опозиції під вимогою про проведення позачергової сесії”, - сказав М.Томенко.

Він додав, що саме тому в якийсь момент влада вирішила і дала вказівку не проводити позачергової сесії, що стосується ситуації навколо Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції у Верховній Раді передали голові парламенту 158 підписів для проведення позачергової сесії.

Опозиція пропонувала такий порядок денний: створення тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Ю.Тимошенко і Юрія Луценка, заслуховування інформації генерального прокурора, міністра внутрішній справ та голови СБУ, питання про політичну відповідальність голів МВС та СБУ, а також висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Сьогодні, 25 січня, в «УДАРі» повідомили, що Управління кадрів апарату Верховної Ради не визнало дійсними і не врахувало підписів 7 народних депутатів за скликання позачергової сесії. З них 5 - від депутатів фракції “УДАР”, зокрема і голови партії Віталія Кличка.