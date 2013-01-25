Азаров розповів, як в молодості «фанатів» від Висоцького

Про це він сказав під час спілкування з користувачами Facebook.

"Я також хотів сьогодні відзначити ювілейну дату - 75 років від дня народження нашого знаменитого поета і актора Володимира Висоцького. Я мав щастя побувати на всіх спектаклях з його участю і чути пісні не лише в магнітофонних записах, а й в його особистому виконанні. Я був тоді ще абсолютно молодою людиною, але відчуття його як дуже великої особи, як дуже великого явища в нашій культурі мені було зрозуміле. І, звичайно, ми всі шкодували з приводу його передчасного відходу з життя в 1980 році. Можна було лише припустити, скільки б він ще зробив", - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що «сьогодні є привід згадати про нього і відзначити його внесок у справу наступних подій, що привели до реформування тієї системи, в якій ми жили».

*** Сьогодні виповнюється 75 років від дня народження В.Висоцького.