Азаров: Уряд працює над тим, щоб люди не виїжджали з країни

Про це Прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив у соціальній мережі Фейсбук, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Я прихильник того, щоб кожна країна створювала такі умови, при яких люди могли б жити у своїй країні комфортно і не думати про переїзд в інші країни. Саме на це націлена вся робота Уряду: створити умови для розвитку економіки, для створення нових робочих місць, підвищення оплати праці. Над цим ми працюємо», - сказав М.Азаров.