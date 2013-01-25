Азаров: Уряд працює над тим, щоб люди не виїжджали з країни
21:06, 25 січня 2013Політика
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Уряд створює умови для розвитку економіки і появи нових високооплачуваних робочих місць.
Азаров хоче, щоб українці лишалися вдома / Фото : topwar.ru
Про це Прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив у соціальній мережі Фейсбук, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Я прихильник того, щоб кожна країна створювала такі умови, при яких люди могли б жити у своїй країні комфортно і не думати про переїзд в інші країни. Саме на це націлена вся робота Уряду: створити умови для розвитку економіки, для створення нових робочих місць, підвищення оплати праці. Над цим ми працюємо», - сказав М.Азаров.
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