Депутат Бундестагу: Янукович намагається позбутися Тимошенко

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті В. фон Крамон, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Звинувачення у вбивстві проти Юлії Тимошенко є очевидною спробою уряду і прокуратури України об’єднаними зусиллями назавжди позбутися єдиного серйозного політичного суперника. Якщо її визнають винною, лідеру опозиції загрожує довічне ув’язнення», - зазначає депутат Бундестагу.

«Справа перекреслює повторювані Януковичем заяви, що Україна ще у 2013 році підпише Угоду про асоціацію з ЄС. Це свідчить про те, що в Києві взагалі не зрозуміли, що означає співпраця з ЄС. Україна зобов’язалась визнавати верховенство права і свободу преси, реформувати систему судочинства і виконати умови торгової угоди. Наразі ж уряд далекий навіть від часткового виконання цих пунктів», - підкреслила німецький депутат.