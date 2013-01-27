Кожара слідом за Януковичем закликає активізувати боротьбу з нетерпимістю

Про це йдеться у зверненні Л.Кожари, переданому УНІАН Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Цей день є сумним нагадуванням про жахливий злочин, скоєний проти невинних людей, адже тільки в Україні понад ста тисяч осіб було убито у Бабиному Яру, зокрема масово розстріляно близько тридцяти чотирьох тисяч євреїв», - нагадав Л.Кожара.

Він також відзначив, що сьогодні Україна віддає данину пам'яті жертвам Ґолокосту, а також тим відважним людям, які ризикували життям, рятуючи від загибелі євреїв і представників інших національностей.

«Ми не повинні забувати універсальні уроки з цих страшних подій. Нам необхідно подвоїти зусилля з попередження і протидії нетерпимості, ненависті і дискримінації в усіх їх формах, утверджувати повагу до усіх етнічних і релігійних груп», - заявив очільник МЗС України.

На його думку, одним з важливих кроків у цьому напрямку буде навчання молодого покоління у сфері прав людини.

Міністр заявив, що освіта молоді у сфері прав людини, перш за все, з питань терпимості і недискримінації, є пріоритетом головування України в ОБСЄ у 2013 році.

Довідка УНІАН. Організація з безпеки і співробітництва у Європі - це найбільша у світі регіональна організація, яка опікується питаннями безпеки. Вона об'єднує 57 країн з в Північної Америки, Європи і Центральної Азії.

У 2013 році головування в ОБСЄ перейшло до України.

Згідно з нещодавно оприлюдненими даними Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини, 26 держав - учасників ОБСЄ визнали 27 січня офіційним Днем пам'яті жертв Ґолокосту.

Вперше Міжнародний день пам'яті жертв Ґолокосту було відзначено в усьому світі у 2006 році.