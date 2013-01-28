Жириновський шкодує, що не познайомився з Януковичем десять років тому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я років десять тому одержував запрошення, коли він був губернатором у Донецьку. Я не поїхав - ну часу ж немає. Я тепер шкодую, ми б стали великими друзями. Я познайомився б з ним раніше”, - сказав російський політик.

При цьому він зізнався, що в 2004 році під час другого туру президентських виборів в Україні він допомагав В.Януковичу в його передвиборній кампанії.

«Я об'їздив кілька міст, допомагав йому в плані того, щоб він переміг. Але не вийшло - Ющенко переміг. Я цікавився його (В.Януковича) біографією. Я вибирав, Ющенко - Янукович з двох зол менше. Янукович - менше», - сказав В.Жириновський.

При цьому він пояснив своє таке ставлення до В.Януковича тим, що той з Східної України, яка ближче до Росії.

Водночас В.Жириновський, кажучи про Юлію Тимошенко як кандидата на президентський пост, критично висловився щодо того, що було б в Україні, якби вона стала Президентом.

«Тимошенко, даруйте, жінка. А жінку легше переконати. Жінка-лідер - вона небезпечна...», - сказав В.Жириновський, зазначивши, що жінки-лідери більше ніж чоловіки схильні розв'язувати війни і не йти на компроміс.