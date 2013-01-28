Дружина Луценка пояснила, чому екс-міністру поки не можуть призначити другу операцію

Про це після спілкування з лікарями клініки «Оберіг» повідомила захисник та дружина екс-міністра Ірина Луценко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона».

«Розмова про проведення другої операції Луценку не може вестися до того часу, поки не будуть отримані результати гістології, а також проведення альтернативного дослідження післяопераційного матеріалу в іншій лабораторії», - сказала І.Луценко.

За результатами розмови з лікарями дружина екс-міністра повідомила, що «друга операція можлива, але вона не може бути наразі призначена через відсутність аналізів».

Лікарі також повідомили І.Луценко, що проводять інші необхідні обстеження, враховуючи загальний важкий стан здоров’я Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, газета "Сегодня" з посиланням на джерело в оточенні Ю.Луценка оприлюднила інформацію, що лікарі найближчим часом будуть вирішувати, чи робити экс-міністру внутрішніх справ другу операцію.