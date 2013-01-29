Захисники Тимошенко проведуть сьогодні «Лікнеп для ГПУ»

О 13.00 в Києві відбудеться прес-конференція захисників Тимошенко.

Сьогодні, 29 січня, о 13:00, відбудеться прес-конференція захисників лідера опозиції Юлії Тимошенко. Тема прес-конференції: «Лікнеп для ГПУ. Юридичний аналіз так званої «підозри про злочин», повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”. Адреса: Київ, вул. Турівська, 13.

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