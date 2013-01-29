Матір Гонгадзе не прийшла на оголошення вироку Пукачу

На засіданні Печерського районного суду Києва, який сьогодні вранці почав оголошення вироку екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію Пукачу, не присутня Леся Гонгадзе - мати журналіста Георгія Гонгадзе, у вбивстві якого звинувачують колишнього генерала міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, клітка, в якій перебуває О.Пукач, оточена бійцями спецназу в масках.

Суд почав оголошувати вирок з епізоду стосовно громадського діяча Олексія Подольського.

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Нагадаємо, за даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча О.Подольского і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно скоїв вбивство останнього.