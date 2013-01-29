Суд: Пукач частково визнав свою вину

Як передає кореспондент УНІАН, про це зазначила суддя Печерського районного суду Києва під час оголошення вироку О.Пукачу.

За словами судді, О.Пукач не визнав протиправних дій під час проведення оперативно-розшукових заходів, оскільки йшлося про безпеку держави і вищих посадових осіб, про яких журналіст писав критичні статті.

Перед тим суддя Андрій Мельник, зачитуючи вирок, зазначив, що екс-генерал міліції вчинив протиправні дії під час організації стеження. Суддя сказав, що підлеглі О.Пукача діяли за його наказом, коли викрадали журналіста, знущалися з нього і вбивали.

Суд підтвердив, що О.Пукач брав безпосередню участь у вбивстві - душив Г.Гонгадзе ременем.

За словами А.Мельника, після того, як 16 вересня 2000 року журналіста вбили і закопали тіло, О.Пукач у жовтні 2000 року переховав тіло у Таращанському лісі, перед тим відрізавши голову.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року під час дебатів сторона державного звинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року в закритому режимі розглядає справу за звинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого вчинив перешкоду органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.