Суд: Вину Пукача у вбивстві Гонгадзе доведено (доповнена)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у вироку Печерського районного суду Києва у справі О.Пукача.

«Вину Пукача в перевищенні влади і вбивстві Гонгадзе доведено зібраними доказами», - йдеться в документі.

У вироку також наголошується, що О.Пукач частково визнав свою вину, що наказ вести спостереження і вбити Г.Гонгадзе він одержав особисто від міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

Але при цьому О.Пукач у своїх показаннях стверджує, що не збирався вбивати журналіста.

Водночас підсудний визнав, що щодо Г.Гонгадзе велися оперативно-розшукові заходи, що він душив Г.Гонгадзе ременем, але не збирався вбивати, а просто ремінь зісковзнув. Також О.Пукач признався, що відтинав голову від тіла журналіста і займався перезахороненням.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні у зв'язку з оголошенням вироку О.Пукачу скасовано доставку підсудних на всі решта засідання до Печерського райсуду. До суду доставлено тільки самого О.Пукача.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року під час дебатів сторона державного обвинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Вбивство Г.Гонгадзе було здійснене восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року в закритому режимі розглядає справу із звинувачення О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема про незаконне зовнішнє спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого вчинив перешкоду органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.