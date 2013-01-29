Суд не визнав записи Мельниченка доказами

Печерський районний суд Києва вирішив, що свідчення екс-майора Управління Державної охорони Миколи Мельниченка і його записи, зроблені в кабінеті Президента, не можуть бути доказом у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у вироку Печерського районного суду Києва, який виголошує вирок екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію Пукачу, обвинуваченому в перевищенні влади і вбивстві журналіста Г.Гонгадзе.

Печерський райсуд вирішив, що свідчення М.Мельниченка і його записи не можуть бути доказом в справі О.Пукача, оскільки М.Мельниченко не є співробітником, в обов'язки якого входять оперативно-технічні заходи.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає в закритому режимі справу про звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисне скоїв вбивство останнього.

Печерський райсуд допитував М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача.