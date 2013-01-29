Представник матері Гонгадзе, найімовірніше, не оскаржуватиме вирок Пукачу

Представник інтересів матері журналіста Георгія Гонгадзе Лесі Гонгадзе у суді Андрій Федур, найімовірніше, не подаватиме апеляцію на вирок Печерського райсуду Києва про визнання винним екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе, оскільки не вірить в об'єктивність і неупередженість судового процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після оголошення вироку О.Пукачу.

"Я, швидше за все, не подаватиму апеляцію, оскільки я не вірю в об'єктивність і неупередженість цієї справи", - сказав він біля будівлі Печерського райсуду Києва.

Адвокат також висловив думку, що суд не повністю дослідив мотиви О.Пукача.

"Певною мірою скептично ставлюся до цього вироку. Я так і не зрозумів під час розгляду справи у суді, який же мотив дій Пукача: чи він особисто мав бажання убити Гонгадзе, чи йому хтось замовив це вбивство: з цього приводу, на мій погляд, детально досліджені судом обставини не були", - підкреслив А.Федур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача Печерським райсудом Києва було засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

Після оголошення вироку О.Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий тільки тоді, коли поряд з ним сидітимуть Леонід Кучма і Володимир Литвин.

У відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, О.Пукач заявив: «Він буде зрозумілим тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

Водночас, у короткому коментарі журналістам після судового засідання О.Пукач сказав: «Я все розповів під час слідства і під час суду, але правду в цьому суді хотів знати тільки Федур (адвокат матері убитого журналіста Лесі Гонгадзе – УНІАН). Ні Мельниченко з Америки, ні Піскун, а саме Федур. Тому запитайте про мотив (вбивства Г.Гонгадзе - УНІАН) у Литвина і Кучми».