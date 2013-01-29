УДАР закликає Рибака подати у відставку

У партії “УДАР” закликають голову Верховної Ради України Володимира Рибака подати у відставку і не ганьбити парламент.

Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті.

В “УДАРі” нагадують, що три опозиційних фракції 23 січня подали до Верховної Ради 158 підписів народних депутатів за скликання позачергової сесії, ініційованої “УДАРом”.

«Спікер відмовляється впродовж 7 днів скликати позачергову сесію ВР, як того вимагає закон, Конституція та регламент», - наголошується у заяві.

«Таким чином В.Рибак остаточно продемонстрував, що він - спікер однієї фракції, а не всього парламенту. Така людина не має морального і політичного права бути головою Верховної Ради. А парламент під таким керівництвом не може виконувати свої функції й ефективно працювати», - зазначають в “УДАРі”.

У зв’язку з цим партія вимагає від В.Рибака подати у відставку, заявив заступник керівника фракції “УДАР” у Верховній Раді Віталій Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету понад 3 млн 600 тис. грн.

Сьогодні, 29 січня, у прес-службі парламенту повідомили, що Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради дано доручення встановити законність ініціативи щодо проведення позачергової сесії.

Також сьогодні В.Рибак заявив, що недоцільним цього тижня скликати позачергову сесію парламенту, тому що 5 лютого розпочинається чергова, друга сесія ВР сьомого скликання.