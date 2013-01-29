Посол ЄС назвав першочергове завдання для України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські у ході зустрічі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем, яка відбулася 29 січня в українському Мін‘юсті.

Обговорюючи проблеми, з якими стикається реформа судової системи в Україні, сторони зійшлися в думці, що неналежна якість судової системи має не лише політичну, а й економічну складову.

Зокрема, як наголосив міністр юстиції України, в рамках чергового етапу судової реформи, який розпочався в липні 2010 року, вдалося модернізувати багато складових системи та забезпечити нормативні кроки, які з часом дадуть серйозні результати. Ухвалено практично всю необхідну нормативну базу для професійного відбору кандидатів на посаду судді, щоб ті, хто відправляє правосуддя, робили це на належному професійному рівні.

О.Лавринович підкреслив, що для викорінення корупції в суддівській системі Україна готова втілити рекомендації Європейського Союзу та європейських експертів.

Міністр також наголосив, що в Україні усвідомлюють, що якість судочинства є чинником, який серйозно впливає на всі процеси не лише всередині державі, але й в її зовнішніх стосунках зі світом.