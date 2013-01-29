Мати Гонгадзе вірить, що син живий, і шукає його в Грузії

«Справа Гонгадзе - це чітко прописаний сценарій, яким і ГПУ, і міліція слідують вже 12 років ...» - пояснила вона. Вона як і раніше не вірить, що «таращанське тіло» і череп належать її синові: «Як я можу когось судити, якщо череп, який мені показали, не має ніякого відношення до мого сина, це не його зуби, я ж стоматолог, я знаю його зуби. Те ж з тілом: я знаю, це не стопи Гії... Мене викликали в суд 120 разів, але я не можу весь час їздити в Київ і доводити одне і те саме... », пише Сегодня.

При цьому вона не вважає Пукача невинним: «Пукач в чомусь напевно замішаний, просто так тоді генералами не ставали». Плачучи, вона, додає: «Знаєте, мене гвалтують вже 12 років, мені немає спокою. Я хочу, щоб все це вже закінчилося... »

Леся Теодорівна стверджує, що вона досі шукає сина, в тому числі на його батьківщині - в Грузії (вона - громадянка Грузії): «Я намагалася три роки тому знятися там з громадянства, їздила у Грузію, але там складно з документами .. . Якраз тоді я говорила з людиною, яка бачила Гію за рік після його зникнення. Зараз у мене є документ, що дає мені безстрокове право на ПМЖ в Україні. Але я рада, що у мене є зв'язок з Грузією, тому що я продовжую шукати сина ...»

З онуками пані Леся не спілкується: «Вони жодного разу не зв'язувалися зі мною за 12 років, я одна залишилася ...»

Нагадаємо, сьогодні в Печерському райсуді Києва було винесено вирок Олексію Пукачу. Він отримав довічне.