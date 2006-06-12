Зюганов не боїться стати персоною нон-грата слідом за Жириновським і Затуліним

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації, депутат Держдуми РФ Геннадій ЗЮГАНОВ, який брав участь в антинатівському пікеті у Феодосії, не боїться, що слідом за російськими парламентаріями Володимиром ЖИРИНОВСЬКИМ і Костянтином ЗАТУЛІНИМ йому заборонять в`їзд на територію Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ЗЮГАНОВ заявив журналістам у Сімферополі.

«Я не побоююся, я член Ради Європи, і у мене є паспорт Ради Європи. Україна зобов`язана дотримуватися декларації, - заявив лідер КПРФ. - Я брав участь у маніфестаціях в Греції, я брав участь у марші-ході в Страсбурзі, я брав участь у заходах у Німеччині - в половині країн». За словами Г.ЗЮГАНОВА, його участь у пікетах у Феодосії «ця абсолютно законна справа», тому українська влада не може оголосити його персоною нон-грата в Україні.

Як повідомляв УНІАН, СБУ заявила, що депутат Держдуми РФ, віце-спікер В.ЖИРИНОВСЬКИЙ і директор Інституту країн СНД К.ЗАТУЛІН, коментую ситуацію з навчаннями «Сі Бриз-2006», загострюють суспільно-політичну ситуацію в Криму.