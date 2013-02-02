Новому голові Держдепу США радять не зустрічатись з українським президентом

За словами Стівена Пайфера, Джона Гербста та Білла Міллера, українська влада трактує кожен, навіть найменший контакт із адміністрацією Білого дому, як повноцінну зустріч і знак теплих стосунків між Києвом і Вашингтоном, пише сайт ТВі.

Водночас український режим не звертає уваги на заклики припинити переслідування опозиції.

Тому нового американського головного дипломата Джона Керрі просять узагалі не зустрічатися з керівником України.

Зокрема, Стівен Пайфер вважає, що українську владу слід поставити в умови жорсткого вибору – або ЄС, або Росія.

Зі свого боку Конгрес також посилює тиск на Київ. Там розробляють законопроект про санкції щодо українських чиновників, причетних до справ Тимошенко та Луценка.

"У Конгресі тривають розмови про санкції щодо українських посадовців, про що не було мови ще рік чи два тому. Я лише сподіваюся, що Київ розуміє це і сприймає, як відображення цього глибокого занепокоєння", – прокоментував Пайфер.