У Кличка розповіли, як можна виганяти депутатів з Ради за кнопкодавство

Депутати від “УДАРу” подадуть на розгляд парламенту проект змін до Конституції, який передбачає розширення переліку підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата.

Насамперед, йдеться про позбавлення мандату за голосування чужою карткою, повідомляє прес-служба політичної партії.

“УДАР” вважає, що без вирішення проблеми особистого голосування робота парламенту не може бути ефективною і легітимною. А сама Верховна Рада перетворюється на конвеєр ухвалення рішень купкою провладних депутатів. Тому саме забезпечення особистого голосування є завданням номер один для збереження парламентаризму в Україні”, - підкреслюють в політсилі.

Також законопроект передбачає дострокове припинення повноважень депутатів, які обрані від політичної партії, але відмовилися увійти до складу її фракції. Є в законопроекті і норма про позбавлення мандату депутатів, які систематично не ходять на засідання Верховної Ради та парламентських комітетів. Пропонують в “УДАРі” також позбавляти мандату народних депутатів за наявність подвійного громадянства.

Як зазначається в повідомленні, фракція “УДАР” в перший день наступної сесії вимагатиме розгляду першим же питанням запровадження системи персонального голосування “Рада-3”, так званої сенсорної кнопки.

“Люди обирали депутатів, щоб вони працювали і ухвалювали закони, а не віддавали свої картки для голосування та не з'являлися у парламенті. І сьогодні майже 90% громадян вважають, що за голосування чужими картками депутатів треба позбавляти повноважень”, - заявляють в “УДАРі”.