Профспілки погрожують вивести людей на вулиці, якщо про їхні зарплати не «згадають»

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук прогнозує навесні масштабні акції протесту, якщо влада не перегляне державний бюджет на поточний рік, у якому не передбачені кошти на зарплату медиків та освітян на IV квартал 2013 року.

Як повідомили УНІАН у НФПУ, за його словами, соціальні показники бюджету-2013 з урахуванням аналізу соціологічних досліджень суспільних настроїв дають усі підстави вважати, що Україна перебуває на межі хвилі протестів. При цьому М.Якібчук не виключає, що акції громадянської непокори можуть бути «підігріті» й політичною складовою.

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«Сьогодні вже майже половина населення вважає, що захист своїх прав та інтересів шляхом акцій протесту буде найбільш правильним та дієвим механізмом, а більше третини готові брати безпосередню участь у вуличних мітингах та пікетах, якщо умови життя і надалі погіршуватимуться. Те, як пропонує цього року українцям жити влада, дає всі підстави вважати, що народ не витримає таких цинічних знущань», - наголошує М.Якібчук.

Оцінюючи загальні суспільні настрої, він вважає, що масштабні акції протесту можна очікувати в середині квітня. «Все ж таки є вірогідність того, що по завершенні першого кварталу парламент перегляне бюджет та внесе у нього зміни. До того ж, саме ці зміни багатьма розцінюються як індикатор принциповості опозиції. Тому, думаю, народ ще почекає до весни. Але, якщо ситуація залишатиметься така ж невтішна, то з середини квітня розпочнеться активна підготовка до масштабних протестів», - зазначає М.Якібчук.

Разом з тим, профспілковий лідер закликає освітян та медиків уже зараз активно виступити на захист своїх трудових прав. «Представникам колективів медичної та освітянської сфери не слід зволікати, а потрібно щонайшвидше заявити про свою рішучу готовність до захисту своїх трудових прав, інакше влада і надалі буде задовольняти свої потреби за їхній рахунок. У той час, як на жовтень-грудень уряд разом із парламентом вирішили взагалі залишити медиків та вчителів без зарплат, повертаються VIP-пільги для народних депутатів, виділяються 108 млн грн на ту ж «Феофанію» - на це потрібно активно реагувати», - вважає М.Якібчук.

Він нагадує, що у березні 2011 року освітяни страйком добилися відновлення 20% надбавок до зарплат, і ці ж надбавки їм передбачили на весь рік у держбюджеті-2012.

«Натомість для медиків бюджет минулого року гарантував лише виплати на оздоровлення, а в реальності вони й ще кілька разів відчули затримку з виплатою зарплат. Як бачимо – цього року ситуація ще гірша. Тому діяти потрібно активно та швидко», - підкреслює голова НФПУ.