Експерт: Міністерство промислової політики стало філією олігархічного холдингу

Призначення Михайла Короленка, який раніше керував «Південним гірничо-збагачувальним комбінатом», на посаду міністра промислової політики – це стара радянська практика, коли вважалося, що міністерствами мають керувати господарники. До того ж таке призначення перетворює міністерство на філію олігархічного холдингу. Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній міністр економіки, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

«Міністром стає людина від олігархів, і це міністерство стає філією олігархічного холдингу. Ті, хто призначає міністрів, мають розуміти, що міністр – це політик, який займається політичною діяльністю з управління державою в певному напрямку, в певних функціях, чи в певній галузі. А людина, яка звикла займатися конкретним бізнесом, забезпеченням виробництва, і тепер її назначають міністром – це стара радянська історія, що господарники мають керувати міністерствами, тому що тоді господарство було на рівні міністерства. А те, що олігархічні холдинги захоплюють все, що не так лежить до себе у власність без будь-якої модернізації – це їхня природа», – заявив Лановий.