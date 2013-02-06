ЗМІ: «Батьківщина» дала Гриценку останній шанс залишитися у фракції

«Батьківщина» дала народному депутатові Анатолію Гриценку останній шанс залишитися у фракції.

Про це заявило газеті «КоммерсантЪ – Украина» джерело, близьке до керівництва «Батьківщини».

Як повідомляє видання, на останньому засіданні фракції, що відбулося 4 лютого ввечері, стався конфлікт. Незадоволеність парламентаріїв викликали, зокрема, критичні заяви А.Гриценка у ЗМІ.

На засіданні, крім підготовки до чергової пленарної сесії Верховної Ради, депутати обговорили питання внутрішньої дисципліни у зв'язку з діями окремих членів фракції. Приводом для незадоволеності було, зокрема, останнє інтерв'ю А.Гриценка, в якому той виступив з жорсткою критикою на адресу лідерів фракції Арсенія Яценюка і Олександра Турчинова.

Джерела «Ъ» стверджують, що для А.Гриценка ще один подібний випад в адресу «Батьківщини» може мати серйозні наслідки. «Ми дали панові Гриценку останній шанс залишитися у фракції», - заявив співбесідник видання.

За підсумками обговорення члени фракції вирішили наділити А.Гриценка додатковими обов'язками і повноваженнями. «Було ухвалено рішення включити його до складу групи, яка оперативно реагуватиме на випади влади стосовно членів нашої фракції», - сказав Сергій Сас.

А.Гриценко відмовився коментувати рішення фракції.

Експерти, у свою чергу, стверджують, що, з одного боку, воно покликане покарати народного депутата, а з іншого - частково задовольнити його амбіції. «Анатолій Гриценко був скривджений через те, що його виключили з команди спікерів опозиції, позбавили доступу до телебачення, і він на це прозоро натякнув, - вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. - Тому я думаю, що це рішення фракції, з одного боку, поставило Гриценка на місце - йому відверто сказали, що необхідно дотримувати партійну дисципліну. З іншого боку, йому компенсували образи і надали можливість доступу до ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, лідер партії «Громадянська позиція» А.Гриценко в інтерв'ю тижневику «2000» заявив, що голова ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюк і керівник політради Об'єднаної опозиції О.Турчинов одноосібно ухвалюють рішення у «Батьківщині», навіть ігноруючи думку Юлії Тимошенко.

А.Гриценко вважає, що жодна з партій - учасниць «Батьківщини» з різних причин зараз не готова влитися в єдину партію. За його словами, перш ніж порушувати питання про одну партію, потрібно створити атмосферу взаємної довіри і підтримки, довести не закликами, а справами, що разом працювати більш комфортно і ефективніше.

Він нагадав, що коли півроку тому партія «Громадянська позиція» входила до складу передвиборного об'єднання «Батьківщина», то зафіксувала шість принципів, під якими поставили підписи А.Яценюк, О.Турчинов і сам А.Гриценко.

«Зараз ми бачимо: підписи партнерів стоять, але потяг йде не туди. Яценюк з Турчиновим вирішують удвох, ні з ким особливо не радяться. Не лише думка або пропозиції Гриценка, а й Тарасюка, Катеринчука, Соболєва, Гримчака та інших так само не затребувані або не беруться до уваги. З ключових питань і думка Юлії Тимошенко ігнорується або взагалі замовчується, приховується», - заявив депутат.

За словами А.Гриценка, він сказав А.Яценюку: «Як фахівець у системах управління, я розумію, по-різному може будуватися система ухвалення рішення, і при цьому бути цілком ефективною. Ти – голова фракції, можеш радитися, а можеш вирішувати все сам. Хочеш бути авторитарним керівником – немає питань, будь. Але за однієї умови – якщо ти запропонуєш команді стратегію перемоги і забезпечиш її досягнення. Якщо так – тоді, будь ласка, призначай сам кого хочеш і куди хочеш».

Але оскільки, за словами А.Гриценка, стратегія перемоги не запропонована, а одна за одною йдуть лише поразки, виникають питання, і на них потрібно давати чесні відповіді.