Про ситуацію у Київській міськраді розкаже Михайло Бродський. Прес-конференція в УНІАН

14-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція керівника фракції БЮТ у Київраді Михайла Бродського на тему: “Ситуація у Київській міській раді і позиція фракції Блоку Юлії Тимошенко” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.