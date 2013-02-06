Комуністи у Донецьку звинувачують владу у «геноциді» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, організованій Донецькою обласною організацією Комуністичної партії України, взяли участь не менш як 400 осіб.

Мітингувальники прийшли до будівлі ОДА з червоними прапорами з символікою КПУ, а також з плакатами «Добывайте газ в Межигорье!», «Бедность народа – позор стране», «Капиталисты — грабители трудящихся», «Даешь таможенный союз», «Власть трудящимся» («Видобувайте газ в Межигір’ї!», «Бідність народу – ганьба країні», «Капіталісти — грабіжники трудящих», «Даєш митний союз», «Влада трудящим») тощо.

Учасники акції вимагали розслідування факту надання Кабінетом міністрів України пільг концерну Shell, проведення слухань з питань розробки і видобутку сланцевого газу в Донецькій області, а також проведення місцевого референдуму з цих питань.

Промовці акцентували увагу на екологічних проблемах, пов'язаних з видобутком сланцевого газу на території області.

Депутат Донецької облради з фракції КПУ Антоніна Хромова назвала видобуток газу в шахтарському регіоні «геноцидом проти власного народу», заявивши, що необхідно в усіх містах області розповсюдити листівки зі списком прізвищ депутатів місцевих рад, які підтримали рішення про видобуток сланцевого газу в регіоні.

Учасники акції ухвалили резолюцію, яку передали голові Донецької облдержадміністрації Андрію Шишацькому.

У резолюції мітингувальники вимагають провести місцевий референдум з питання видобутку газу, оскільки, за оцінками екологів, видобуток сланцевого газу може призвести «до забруднення ґрунтових і поверхневих вод, підвищити рівень радіаційного фону, викликати локальні землетруси».

У Донецькому обкомі КПУ поінформували, що подібні мітинги пройдуть в усіх районах області, де планується видобуток сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький висловив побажання, щоб були проведені незалежні експертизи для упевненості в безпечному видобутку сланцевого газу в регіоні.

24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 23 січня ухвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Раніше, 16 лютого, Донецька облрада схвалила проект з видобутку сланцевого газу на території регіону.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладанню угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олесській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються у 4,054 трлн куб. м газу.