Рух «Чесно» нарахував у ВР 55 кнопкодавів

07:45, 07 лютого 2013
Політика
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У перші дні роботи Верховної Ради 55 регіоналів порушили правило особистого голосування, - рух «Чесно».

Чесно

У перші дні роботи парламенту представники громадського руху «Чесно» зафіксували 55 депутатів, які порушили правило особистого голосування. Усі порушники – представники Партії регіонів. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив член громадського  руху «Чесно»,  директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.

«Ми проаналізували перші дні роботи парламенту: на сьогоднішній день було зафіксовано 55 депутатів, які в той чи інший спосіб порушили  правило особистого голосування. Характерно, що всі 55-ть осіб, є представниками однієї фракції – фракції Партії регіонів».

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