Рух «Чесно» нарахував у ВР 55 кнопкодавів
07:45, 07 лютого 2013Політика
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У перші дні роботи Верховної Ради 55 регіоналів порушили правило особистого голосування, - рух «Чесно».
У "Чесно" оприлюднили статистику
У перші дні роботи парламенту представники громадського руху «Чесно» зафіксували 55 депутатів, які порушили правило особистого голосування. Усі порушники – представники Партії регіонів. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив член громадського руху «Чесно», директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.
«Ми проаналізували перші дні роботи парламенту: на сьогоднішній день було зафіксовано 55 депутатів, які в той чи інший спосіб порушили правило особистого голосування. Характерно, що всі 55-ть осіб, є представниками однієї фракції – фракції Партії регіонів».
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