Рух «Чесно» нарахував у ВР 55 кнопкодавів

У перші дні роботи парламенту представники громадського руху «Чесно» зафіксували 55 депутатів, які порушили правило особистого голосування. Усі порушники – представники Партії регіонів. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив член громадського руху «Чесно», директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.

«Ми проаналізували перші дні роботи парламенту: на сьогоднішній день було зафіксовано 55 депутатів, які в той чи інший спосіб порушили правило особистого голосування. Характерно, що всі 55-ть осіб, є представниками однієї фракції – фракції Партії регіонів».