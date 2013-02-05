Кличко: ВР не має працювати, коли відбуваються махінації

Верховна Рада не повинна працювати, поки не буде забезпечене персональне голосування народних депутатів. Про це заявив лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради перед початком засідання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі “УДАРу”.

“Ми від початку скликання вимагаємо персонального голосування. Ми впевнені, без цього не може бути ніякого парламентаризму в Україні. Парламент не повинен працювати, коли відбуваються махінації. Ми не можемо говорити про легітимність законів, якщо вони приймаються без присутності депутатів. Це порушення Конституції”, - наголосив В.Кличко.

Відповідаючи на питання журналістів щодо ідеї запровадження системи Рада-4, яку пропонує голова ВР Володимир Рибак і провладні депутати, В.Кличко відзначив, що ці розмови – “відмовки, щоби не було забезпечене персональне голосування. Мовляв, нам потрібно півроку чи рік, щоби запустити цю систему, а в цей час ми можемо працювати, як в минулому скликанні, голосуючи картками депутатів, які не присутні в сесійній залі, і приймаючи закони, які не відповідають інтересам українців”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

На даний час біля трибуни та президії близько 70-80 депутатів.

У президії опозиціонери повісила плакат з написом: “Рада гниє з Рибака”, на самій президії - “Кнопкодави — геть із Ради!”, в ложі уряду прикріплений плакат “Кнопкодавам — ні!”, а на ложі помічників - плакати “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” та “Кнопкодавам — ні!”.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування.