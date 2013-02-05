Кличко: ВР не має працювати, коли відбуваються махінації
Кличко заявляє, що ВР не має працювати, якщо відбуваються махінації.
Верховна Рада не повинна працювати, поки не буде забезпечене персональне голосування народних депутатів. Про це заявив лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради перед початком засідання.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі “УДАРу”.
“Ми від початку скликання вимагаємо персонального голосування. Ми впевнені, без цього не може бути ніякого парламентаризму в Україні. Парламент не повинен працювати, коли відбуваються махінації. Ми не можемо говорити про легітимність законів, якщо вони приймаються без присутності депутатів. Це порушення Конституції”, - наголосив В.Кличко.
Відповідаючи на питання журналістів щодо ідеї запровадження системи Рада-4, яку пропонує голова ВР Володимир Рибак і провладні депутати, В.Кличко відзначив, що ці розмови – “відмовки, щоби не було забезпечене персональне голосування. Мовляв, нам потрібно півроку чи рік, щоби запустити цю систему, а в цей час ми можемо працювати, як в минулому скликанні, голосуючи картками депутатів, які не присутні в сесійній залі, і приймаючи закони, які не відповідають інтересам українців”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.
На даний час біля трибуни та президії близько 70-80 депутатів.
У президії опозиціонери повісила плакат з написом: “Рада гниє з Рибака”, на самій президії - “Кнопкодави — геть із Ради!”, в ложі уряду прикріплений плакат “Кнопкодавам — ні!”, а на ложі помічників - плакати “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” та “Кнопкодавам — ні!”.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування.