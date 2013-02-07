Фюле пообідає з опозиціонерами

Представники опозиції сьогодні зустрінуться з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні передбачено спільний обід із Ш.Фюле. “На цій зустрічі ми будемо говорити про ситуацію в парламенті”, - сказав В.Кличко. За його словами, представники опозиції поінформують єврокомісара про свої вимоги щодо запровадження персональної системи для голосування для того, аби робота ВР відповідала європейським стандартам.