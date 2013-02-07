Генпрокуратура закликає Тимошенко і опозицію не перекручувати слів Пшонки

Генеральна прокуратура України закликає опозиціонерів, в тому числі і екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, «припинити спекулювати на словах генпрокурора Віктора Пшонки через незнання або ж нерозуміння вимог діючого законодавства».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Генпрокуратури.

По-перше, як зазначається в заяві, під час прес-конференції 18 січня 2013 року генеральний прокурор заявив, що слідство, в рамках дії нового Кримінального процесуального кодексу, після завершення низки слідчих дій отримало достатньо доказів для того, щоб вручити повідомлення про підозру засудженій Ю.Тимошенко у вчиненні таких злочинів, як організація вбивства народного депутата Є.Щербаня та організація розкрадання чужих коштів у сумі майже 3 млрд. грн. «Що і було зроблено», - додали в прес-службі.

В.Пшонка також повідомив, що слідство в рамках досудового кримінального розслідування після вручення повідомлення про підозру має намір допитати і саму Ю.Тимошенко, зазначили в прес-службі.

Крім того, генпрокурор роз’яснив вимоги нового КПК, які передбачають можливість слідчого вручити повідомлення про підозру особі, якщо в нього є для цього достатньо підстав.

”Наголошуємо, що захист Ю. Тимошенко та сама ув’язнена і підозрювана у скоєнні злочинів намагаються або свідомо, або несвідомо перекрутити слова генерального прокурора України, вирвавши їх з контексту, з метою декларації чергових політичних заяв”, - підкреслили в ГПУ.

В прес-службі запевняють, що «до суті справи та процесуальних дій слідчих подібні провокаційні твердження оточення Ю.Тимошенко не мають жодного відношення, а її так звані «вимоги» ґрунтуються виключно на небажанні постати перед судом у жодній з кримінальних справ, де їй пред’явлено обвинувачення або ж підозра».

”Підкреслюємо, що усі дії слідчих та Генеральної прокуратури України в рамках розслідування кримінальних справ проти Ю.Тимошенко є законними і відповідають вимогам нового кримінального процесуального законодавства України. Також наголошуємо, що лише суд після судового розгляду кримінальних справ по суті визначатиме міру винуватості або ж невинуватості Ю.Тимошенко”, - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко вимагає, щоб генпрокурор В.Пшонка публічно спростував свою заяву про завершення слідства у справі Є.Щербаня і відкликав підозру у скоєнні злочину, або надав захисту усі матеріали справи.

За словами захисника Ю.Тимошенко Сергія Саса, захисту Ю.Тимошенко не надають всіх матеріалів у справі про вбивство Є.Щербаня.

«До цього часу захист не має можливості ознайомитися з матеріалами справи, в першу чергу стосовно допитів свідків», - зазначив захисник та пояснив, що мова йде про протоколи нібито допитів свідків, що лягли в основу пред‘явлення обвинувачення.

«Або генеральний прокурор спростує твердження, що справа закінчена і відкличе підозру про скоєння злочину, або надасть можливість захисту і Юлії Тимошенко особисто знайомитися з матеріалами справи», - наголосив С.Сас.