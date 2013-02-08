Вілкул каже, що усі арени до ЧЄ-2015 з баскетболу побудують інвестори

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул у ході сьогоднішнього засідання Координаційного комітету з підготовки і проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року під головуванням Президента України Віктора Януковича.

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«Основне навантаження на фінансування будівництва необхідної спортивної інфраструктури лежить на приватних інвесторах на умовах державно-приватного партнерства. Уряд, виконуючи завдання, поставлені Президентом, створює сприятливі умови для залучення міжнародних і вітчизняних інвесторів. Приватні інвестори повністю беруть на себе фінансування будівництва усіх 6 нових спортивних арен (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів і Харків). Також приватні інвестори фінансують будівництво термінальних комплексів в аеропортах Одеси і Дніпропетровська. Загальна сума приватних інвестицій перевищить 4 млрд грн. З них 25% - кошти приватних інвесторів, 75% - кредитні кошти, які інвестори беруть у банках», - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, інвестори, за планом, повертають тіло кредиту банкам за 5 років, а «держава допомагатиме компенсувати відсотки». О.Вілкул не уточнив при цьому розмір відсотків, які доведеться погашати державі.

За його словами, державне фінансування підготовки чемпіонату становить 7,057 млрд грн.

Нагадаємо, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.