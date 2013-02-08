Політолог: Позбавлення мандатів двох нардепів обернеться критикою з боку Європи

Позбавлення депутатства Балоги та Домбровського є загрозою українському парламентаризму та стане критикою на адресу влади з боку Європи.

Саме так про сьогоднішнє рішення Вищого адміністративного суду України, яким фактично було визнано недійсними обрання народними депутатами Павла Балогу та Олександра Домбровського, прокоментував політолог Володимир Фесенко.

За його словами, в українській історії були окремі випадки, які стосувалися скандалів з обранням народних депутатів, «але з цього приводу, тобто позбавлення через декілька місяців після обрання - абсолютно нове явище, яке може надати нових рис до руйнування українського парламентаризму і знову зробить українську владу напередодні набуття асоціації в ЄС об’єктом критики».

На переконання В.Фесенка сьогоднішнє судове рішення «абсолютно штучне, це черговий приклад вибіркового правосуддя… Це є певною засторогою та впливом на депутатів-мажоритарників»,- зазначив політолог.