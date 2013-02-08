Небоженко: Позбавлення мандатів - це залякувальний маневр влади
Незаконне рішення Вищого адміністративного суду України, що позбавила мандатів двох депутатів позафракційників - це маневр влади, покликаний відвернути увагу від питання персонального голосування у парламенті.
Про це заявив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко в коментарі УНІАН.
«Це ж старовинна тактика Партії регіонів - відвести увагу від серйозної проблеми. Саме на такий ефект в першу чергу розраховано це рішення ВАСУ. На цьому тлі питання персонального голосування, підняте сьогодні опозицією та пресою, відійде далеко на другий і третій план. Вже завтра всі будуть писати про цей прецедент - позбавлення депутатів мандату в суді», - вважає він.
Крім того, на думку політолога, на Домбровському і Балозі відпрацьовується механізм «висмикування» з парламенту найактивніших депутатів.
«При всій моїй повазі ні Павло Балога, ні Олександр Домбровський не є активними депутатами, але їх обрали для того, щоб продемонструвати, що буде з тими, хто особливо проявляв активність і протистоїть в Раді», - підкреслює В.Небоженко.
Аналітик не виключає, що схожа схема позбавлення депутатства може бути використана проти тих політиків, які вимагають ввести систему персонального голосування «Рада-3».
Опозиції в даній ситуації, на переконання політолога, варто проявити згуртованість і опротестувати дане рішення.
Як відомо, сьогодні Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів Павла Балогу і Олександра Домбровського.