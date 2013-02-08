Доній: Уся опозиція повинна стати на захист Балоги та Домбровського
Уся парламентська опозиція повинна стати на захист Павла Балоги та Олександра Домбровського, яких Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських повноважень.
Таку думку висловив народний депутат України Олесь Доній у коментарі УНІАН.
На його переконання, рішення ВАСУ це відповідь влади на узгоджені дії опозиції по примушенню Партії регіонів та її союзників у Верховній Раді до персонального голосування.
«У такий спосіб іде залякування опозиційного середовища. Наступним кроком влада буде висмикування з фракцій тих, хто такого сценарію боїться», - вважає він.
Метою такого рішення, на його переконання, є розкол опозиційного середовища і зменшення його чисельності
«Не випадково були обрані саме ці депутати. Балога має достатньо складні стосунки з усіма опозиційними силами, а Домбровський переміг в достатньо сильному протистоянні з опозиційним середовищем. Тому це удар по двох сильних політичних гравцях – Балозі та Порошенку, які не входять до опозиційних фракцій, а отже є надія, що за них ніхто не заступиться», - зазначає О. Доній.
При цьому він переконаний, що уся опозиція повинна виступити єдиною силою в цьому питанні і не обмежитись лише заявами.
«Відстоювання права на законність повинно стати спільним інтересом . Хотілось би вірити, що і в середовищі регіоналів знайдуться ті голоси, що назвуть цю ситуацію ударом по всім основам державотворення», - наголосив він.
Сам депутат заявив, що не боїться повторити долю Балоги чи Домбровського.
«Втрата депутатського мандату це не те, чого варто боятися», - зазначає він.
При цьому політик наголошує, що дане рішення суду не можна вважати прецедентом.
«Прецедентом було скасування Конституційним судом України конституційної реформи, прийнятої парламентом у 2005 році. Зараз влада діє аналогічним способом. Тому це не прецедент. Влада діє протоптаною стежкою», - наголошує опозиціонер.