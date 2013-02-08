Доній: Уся опозиція повинна стати на захист Балоги та Домбровського

Таку думку висловив народний депутат України Олесь Доній у коментарі УНІАН.

На його переконання, рішення ВАСУ це відповідь влади на узгоджені дії опозиції по примушенню Партії регіонів та її союзників у Верховній Раді до персонального голосування.

«У такий спосіб іде залякування опозиційного середовища. Наступним кроком влада буде висмикування з фракцій тих, хто такого сценарію боїться», - вважає він.

Метою такого рішення, на його переконання, є розкол опозиційного середовища і зменшення його чисельності

«Не випадково були обрані саме ці депутати. Балога має достатньо складні стосунки з усіма опозиційними силами, а Домбровський переміг в достатньо сильному протистоянні з опозиційним середовищем. Тому це удар по двох сильних політичних гравцях – Балозі та Порошенку, які не входять до опозиційних фракцій, а отже є надія, що за них ніхто не заступиться», - зазначає О. Доній.

При цьому він переконаний, що уся опозиція повинна виступити єдиною силою в цьому питанні і не обмежитись лише заявами.

«Відстоювання права на законність повинно стати спільним інтересом . Хотілось би вірити, що і в середовищі регіоналів знайдуться ті голоси, що назвуть цю ситуацію ударом по всім основам державотворення», - наголосив він.

Сам депутат заявив, що не боїться повторити долю Балоги чи Домбровського.

«Втрата депутатського мандату це не те, чого варто боятися», - зазначає він.

При цьому політик наголошує, що дане рішення суду не можна вважати прецедентом.

«Прецедентом було скасування Конституційним судом України конституційної реформи, прийнятої парламентом у 2005 році. Зараз влада діє аналогічним способом. Тому це не прецедент. Влада діє протоптаною стежкою», - наголошує опозиціонер.