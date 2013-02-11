Яценюк вимагає звільнити суддів, які відібрали мандат у депутатів

Відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді України, повідомляється на сайті парламенту.

Зокрема, А.Яценюк пропонує звільнити суддів Вищого адміністративного суду України Наталію Блажівську, Олександра Веденяпіна, Михайла Зайцева, Олега Кравцова, Інну Масло, Юрія Цвіркуна, Едуарда Шведа.

При цьому текст проекту постанови поки що відсутній на сайті ВР.

Як повідомлялося, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і О.Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.