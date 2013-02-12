Посол Великої Британії нагадав українцям, що часу залишилося мало

Сторони обговорили питання європейської інтеграції України в контексті наближення саміту Україна - ЄС, який відбудеться 25 лютого у Брюсселі, саміту Східного партнерствa у Вільнюсі в листопаді цього року та плани роботи Комітету.

Посол висловив підтримку курсу нашої держави з наближення до ЄС. Він ще раз підкреслив необхідність рішучих дій та конкретного результату щодо виконання українською стороною критеріїв ЄС, викладених у висновках Європейської Ради (10.12.12) щодо питань політично-вмотивованого переслідування опозиції і вибіркового правосуддя в Україні, реформування виборчого законодавства та реформи судової і правоохоронної систем нашої держави.

«Часу для цього залишилося мало – йдеться про наступні 2-3 місяці. ЄС хоче бачити конкретні дії з боку української сторони», - заявив С.Сміт.

У свою чергу, Г.Немиря висловив сподівання, що цю заяву Верховної Ради щодо євро інтеграції буде прийнято конституційною більшістю нашого парламенту до початку саміту.

У зв’язку з чим, сторони обмінялися думками стосовно пріоритетів двостороннього співробітництва між Україною та Великою Британією в контексті порядку денного Асоціації.

Йшлося також про результати та наслідки візиту до України Єврокомісара з питань Європейської політики сусідства та розширення Штефана Фюле минулого тижня.