Посол Великої Британії нагадав українцям, що часу залишилося мало
Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря поінформував Посла Великої Британії Саймона Сміта про намір Верховної Ради прийняти заяву щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Сторони обговорили питання європейської інтеграції України в контексті наближення саміту Україна - ЄС, який відбудеться 25 лютого у Брюсселі, саміту Східного партнерствa у Вільнюсі в листопаді цього року та плани роботи Комітету.
Посол висловив підтримку курсу нашої держави з наближення до ЄС. Він ще раз підкреслив необхідність рішучих дій та конкретного результату щодо виконання українською стороною критеріїв ЄС, викладених у висновках Європейської Ради (10.12.12) щодо питань політично-вмотивованого переслідування опозиції і вибіркового правосуддя в Україні, реформування виборчого законодавства та реформи судової і правоохоронної систем нашої держави.
«Часу для цього залишилося мало – йдеться про наступні 2-3 місяці. ЄС хоче бачити конкретні дії з боку української сторони», - заявив С.Сміт.
У свою чергу, Г.Немиря висловив сподівання, що цю заяву Верховної Ради щодо євро інтеграції буде прийнято конституційною більшістю нашого парламенту до початку саміту.
У зв’язку з чим, сторони обмінялися думками стосовно пріоритетів двостороннього співробітництва між Україною та Великою Британією в контексті порядку денного Асоціації.
Йшлося також про результати та наслідки візиту до України Єврокомісара з питань Європейської політики сусідства та розширення Штефана Фюле минулого тижня.