Янукович звільнив першого заступника міністра надзвичайних ситуацій

Президент України Віктор Янукович звільнив Віталія Бута з посади першого заступника міністра надзвичайних ситуацій України.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента. Як повідомляв УНІАН, В.Янукович призначив В.Бута першим заступником міністра надзвичайних ситуацій України 2 березня 2012 року.

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