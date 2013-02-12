Янукович звільнив першого заступника міністра надзвичайних ситуацій

12:11, 12 лютого 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив Віталія Бута з посади першого заступника міністра надзвичайних ситуацій України.

Віталій Бут звільнений з посади / Фото : сайт МНС

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович призначив В.Бута першим заступником міністра надзвичайних ситуацій України 2 березня 2012 року.

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