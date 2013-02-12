13 лютого об 11.30 в УНІАН відбудеться Презентація політичного моніторингового проекту «Татупедія»

Презентація політичного моніторингового проекту «Татупедія» (вільна енциклопедія українського парламентаризму) Центру соціально-політичного моніторингу «Вектор». Енциклопедія «Татупедія», яка доступна на сайті "Свобода Слова в Україні" – база даних обіцянок обраних в одномандатних округах депутатів Верховної Ради України VII скликання. Зазначені обіцянки зафіксовані не лише в офіційній передвиборній програмі депутатів, а й у ЗМІ, агітаційній продукції, "угодах" з виборцями. Основна мета «Татупедії» - поставити народних обранців перед фактом політичної відповідальності. Кожен небайдужий громадянин відтепер буде мати можливість надіслати до «Татупедії» інформацію про передвиборчі обіцянки народних депутатів та висловити власну думку у коментарях-характеристиках народних депутатів. Учасники: головний редактор інтернет-видання "Свобода Слова в Україні" Микола Філонов , політолог, заступник директора Центра суспільно-політичного моніторингу "Вектор" Олександр Логінов, політичний оглядач, журналіст Павло Горбанський. Пряму трансляцію прес-конференції можливо побачити на сайті УНІАН (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.