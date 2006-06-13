У Тбілісі створено фан-клуб збірної України з футболу

У Тбілісі створено фан-клуб уболівальників національної збірної України з футболу, членом якого став і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Грузії в Україні, засновниками фан-клубу є Міністерство закордонних справ Грузії і політична партія «Єдиний національний рух», очолювана М.СААКАШВІЛІ.

Членами фан-клубу української збірної, окрім Президента Грузії, стали міністр закордонних справ Гела БЕЖУАШВІЛІ, глава адміністрації Президента Георгій АРВЕЛАДЗЕ, голови Рад міністрів автономних республік Абхазія і Аджарія Іраклій АЛАСАНІЯ і Леван ВАРШАЛОМІДЗЕ, голова Держкомітету зі спорту Давід НАМГАЛАУРІ, заступники міністра закордонних справ Ніка НАТБІЛАДЗЕ і Леван ЧОЛАДЗЕ, а також ряд грузинських депутатів.

Штаб-квартирою уболівальників збірної України на час проведення чемпіонату світу 2006 року стало популярне в Тбілісі кафе-клуб SWITCH.

Президент Грузії, повідомили в Посольстві цієї країни, має намір 14 червня відвідати SWITCH і разом із членами фан-клубу подивитися гру збірних України і Іспанії. Очікується, що М.СААКАШВІЛІ і уболівальники дивитимуться матч в майках національної збірної України, які спеціально для членів фан-клубу було доставлено з Києва.