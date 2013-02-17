Луценко сумнівається, що у 2013-му опозиція домовиться про кандидата в президенти

Таку думку в інтерв`ю «Газеті по-українськи» висловив голова “Народної Самооборони” Юрій Луценко, повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі партії.

За словами Ю.Луценка, 2013 року три опозиційні лідери Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок не домовляться про єдиного узгодженого кандидата на виборах Президента, що мають відбутися 2015 року.

«Цей, а може, і частина наступного року має піти на демонстрацію результативності кожної з трьох опозиційних партій. За цей час виборці й колеги по опозиції зможуть оцінити можливості лідерів «Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи» на підставі конкретних досягнень цих політичних сил. Життя покаже, хто з них найефективніший національний лідер», - зауважив Ю.Луценко.

Він також наголосив, що не варто забувати і про екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

«Треба не забувати про головну дійову особу майбутньої президентської кампанії — Юлію Тимошенко. Вона буде тим полюсом, який формуватиме силове поле кампанії. Крім згаданих Кличка, Яценюка і Тягнибока, важливим елементом опозиційної частини поля із серйозним потенціалом буде Порошенко. На протилежній частині виборчого поля пануватиме потенціал «Сім`ї» Януковича. Використовуючи силові структури, вони зроблять усе можливе і неможливе, щоб виштовхнути однойменно заряджених несанкціонованих кандидатів на кшталт Медведчука чи Хорошковського», - вважає Ю.Луценко.

Разом з тим він вважає, що опозиційні фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» демонструють добру командну гру.

«Це надзвичайно важливо в умовах, коли їм протистоїть мафія, набрякла краденими мільярдами і готовими на все силовими структурами. Крім того, слід визнати: поки що кожен із керівників опозиційних фракцій володіє лише частиною матриці лідера. Це було добре видно в ті тяжкі часи, коли вони припускалися взаємопоборювання під час виборів до Верховної Ради. На щастя, висновки було зроблено і тепер опозиція демонструє взаємодоповнювальний набір рішучості, компетентності й харизматичності», - наголосив Ю.Луценко.

Він також упевнений, що опозиції нині варто рішуче діяти, застосовуючи всі можливості, а не спілкуватися із електоратом лише через телевізійні ток-шоу.

«Ще в грудні минулого року радив колегам масово писати заяви до Генпрокуратури про кримінальний злочин за заборгованість мільярдів гривень заробітної плати і соціальних виплат. Стаття 175 Кримінального кодексу змусила б Азарова відповісти за злочинну недбалість, а не «скігліті» свої безкінечні пісні про «папєрєдніков». У кожній опозиційній фракції є досвідчені юристи й екс-правоохоронці. Вони можуть грамотно скласти заяви про злочин і публічно вимагати відповідальності за недолугу оборудку з «Хюндаєм», за провал бюджетних капіталовкладень зі спорудження сотень шкіл і лікарень, за розкрадання під час будівництва «одноразових» доріг», - зауважив Ю.Луценко.