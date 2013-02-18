Власенко пояснив, чому влада так поспішає «копати» під Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає, що влада спеціально до саміту Україна-ЄС, який заплановано на 25 лютого, намагається здобути нібито докази вини екс-прем’єра у справі про вбивство у 1996 році народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу в Харкові.

Зокрема, на думку С.Власенка, зі спробою здобути докази проти Ю.Тимошенко пов’язані допити у Печерському районному суді Києва без її присутності свідків Сергія Зайцева та Ігоря Мар’їнкова.

“Я вважаю, що це було свідомо зроблено під саміт. Я вважаю, що Віктор Янукович хотів привести в Європу нібито докази причетності Ю.Тимошенко до чогось, і йому для цього потрібно було, щоб в публічній площині, це принципова річ була, опитати двох людей”, - сказав С.Власенко.

Він висловив переконання, що свідчення С.Зайцева та І.Мар’їнкова були абсурдними, і “ці люди нічого не сказали”.

На думку С.Власенка, все, що відбувається у справі Є.Щербаня, - “це чисто пропагандистська акція, яка з юриспруденцією не має нічого спільного”.

“Пряма трансляція показів свідка у кримінальній справі - пряме порушення базових принципів кримінального процесу”, - акцентував С.Власенко.