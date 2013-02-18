Німецькі лікарі приїдуть до Тимошенко днями – Власенко

За інформацією Власенка, лікарі приїдуть вже завтра або післязавтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він наголосив, що захист Ю.Тимошенко не визнає жодних висновків медичної комісії у складі лікарів Міністерства охорони здоров’я, які нібито зробили висновок, що екс-прем’єр готова до виписки і може продовжити лікування не в умовах стаціонару.

С.Власенко зазначив, що на засіданні Печерського районного суду Києва захист екс-прем’єра не зміг ознайомитися з цими висновками медичної комісії.

«Я не розумію, що таке українська медична комісія. Я розумію, що таке німецькі лікарі, які, до речі, якщо я не помиляюся, завтра або післязавтра будуть тут», – сказав С.Власенко.

Захисник звернув увагу на те, що на судовому засіданні під час допиту свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня захист Ю.Тимошенко був позбавлений права ознайомитися з деякими матеріалами справи, зокрема, висновками медичної комісії щодо стану здоров’я екс-прем’єра.

«Нам зазначили, що з цими документами ми зможемо ознайомитися після судового засідання», – наголосив С.Власенко.