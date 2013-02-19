Ситуацію в УНІАН розгляне Комісія з журналістської етики

Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів прийняла рішення звернутися до Комісії з журналістської етики з приводу оцінки ситуації, що склалася в інформаційному агентстві УНІАН, та надати юридичну підтримку від профільних громадських та професійних організацій трудовому колективу агентства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, 18 лютого на засіданні МРГ з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів було розглянуто звернення колективу інформаційного агентства УНІАН щодо конфліктної ситуації, яка склалася в агентстві.

На засіданні прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи Дарія Чепак заявила, що «Президент України неодноразово наголошував на тому, що будь-які спроби тиску на ЗМІ неприпустимі. Свобода слова має ключове значення у захисті демократичних досягнень».

«Питання відповідальності ЗМІ перед читачами – одна з головних засад, на яких тримається авторитет мас-медіа. Дотримання головних засад свободи слова можливе лише за фаховості та відповідальності дій журналістів. У першу чергу – це збереження професійних журналістських стандартів з дотриманням етичних норм», - наголосила Д.Чепак.

«Ми виступаємо проти будь-яких дій, які йдуть у розріз з професійною етикою журналістів. Інформація має бути чітка та вивірена. Чесність та відповідальність ЗМІ – передусім. У цьому конфлікті між менеджментом та журналістським колективом крапку має бути поставлено з точки зору моралі та професійних стандартів», - зазначила керівник Міжвідомчої робочої групи.

Як повідомила Д.Чепак, до обговорення проблеми на засіданні групи вже вдруге запрошуються всі сторони конфлікту - профспілка УНІАН та генеральний директор агентства Вадим Осадчий. Вона нагадала, що за підсумками обговорення 26 грудня 2012 року сторонам були надіслані спільні пропозиції учасників Міжвідомчої робочої групи щодо врегулювання ситуації в агентстві. За словами керівника Міжвідомчої робочої групи, гендиректор агентства повідомив їй, що зараз УНІАН готує проект положення про редакційну раду. «Це - один з пунктів наших рекомендацій», - зазначила Д.Чепак.

За підсумками обговорення ситуації, що викликала суспільний резонанс, учасники Міжвідомчої робочої групи ухвалили низку рішень. Зокрема, звернутися до Комісії з журналістської етики з приводу оцінки ситуації, що склалася; надати юридичну підтримку від профільних громадських та професійних організацій трудовому колективу агентства; отримати інформацію від правоохоронних органів щодо результатів перевірки, проведеної за рішенням, ухваленим на попередньому засіданні Міжвідомчої робочої групи, на якому розглядалася ситуація в агентстві УНІАН.

Як відомо, Комісію з журналістської етики очолює журналіст Володимир Мостовий.