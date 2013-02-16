Кужель закликає підтримати журналістів УНІАН

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Напевно, ми настільки звикли жити в стані несвободи, що чиясь позиція активної боротьби з цією самою несвободою виглядає нонсенсом. Інакше чому раптом з такою готовністю піддаємо громадській обструкції позицію більшості журналістів УНІАН, незгодних з інформаційною політикою «пересаджених» в агентство дбайливими руками садівників з Адміністрації Президента керівників? Бойкотуємо і клеймимо, тим самим підіграваючи чиїсь грамотно розписаній партитурі, у фіналі якої - знищення значущого і поважаного гравця серед вітчизняних ЗМІ?», - запитала О.Кужель.

«Переконана, що великою помилкою є ставити знак рівності між менеджментом УНІАНу, що прислуговує Банковій, і десятками чесних, професійних журналістів, які 20 років створюють бездоганну репутацію інформаційного агентств», - додала вона.

Депутат висловила надію на те, що «дійсно ганебні факти» фальсифікації інтерв`ю захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка та її інтерв`ю не стануть приводом для знищення «старого і авторитетного інформаційного ресурсу, а послужать лише поштовхом для подальшого розвитку якісної журналістики і демократичного оновлення суспільства».

«Звертаюся до всіх - давайте підтримаємо позицію журналістів, які підкоряються своїй совісті, а не злочинним наказам», - підкреслила О.Кужель.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на сайті агентства з`явилося кілька новин, що не відповідали дійсності про діяльність О.Кужель і С.Власенка.

Не зважаючи на заяви політиків, новини хоч і були зняті з сайту, однак через кілька годин були розміщені на ньому знову.

13 лютого колектив агентства звернувся до головного власника Ігоря Коломойського, голови Національної спілки журналістів України і Президента ІА УНІАН Олега Наливайка та керівника медіа-групи «1+1» Олександра Ткаченка зі зверненням, в якому закликав для виправлення ситуації і недопущення повторення появи новин, що не відповідають дійсності, відкликати призначений на початку 2012 року менеджмент, ввести тимчасове управління в агентстві, а також створити Редакційну раду, яка унеможливить в майбутньому повторення випадків порушення правил професійних стандартів і етики з боку новопризначеного менеджменту.

Колектив агентства також звернувся до міжнародних організацій, зокрема, Ради Європи, ОБСЄ, ЄС з описом ситуації, що склалася, і закликом про допомогу.