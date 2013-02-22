Форум на захист української мови вимагає затвердити державну програму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, про це йдеться у відповідному зверненні, прийнятому учасниками Форуму. Вони також вимагають забезпечити повне виконання урядом Державної програми по роботі з українцями, які проживають за кордоном.

Учасники Форуму переконані, що здійснювана внутрішня і зовнішня політика «прирікає українське суспільство на деградацію, позбавляє його європейської цивілізаційної перспективи, руйнує українську Україну та створює реальну загрозу її державності».

Особливу загрозу для самого існування України, на думку учасників Форуму, створюють нелегітимно ухвалені Верховною Радою, «юридично нікчемні законопроекти «Про засади державної мовної політики» та «Про всеукраїнський референдум».

«Вони створюють механізми витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, насамперед, із сфери освіти, надання російській мові статусу державної, запровадження докорінних змін конституційного ладу у спосіб, не передбачений діючою Конституцією, та втягнення України до Митного союзу», – сказано у зверненні до Президента.

Тож Форум вимагає від Президента України використовувати передбачені Конституцією повноваження щоб не допустити будь-які подальші дії законодавчої та виконавчої влади, спрямовані на підрив статусу української мови як державної та руйнації конституційних засад державності України.

21 лютого у приміщенні Спілки письменників пройшов ІІІ етап Форуму на захист Української мови та державності.

У роботі Форуму взяли участь голова ВУТ «Просвіта» Павло Мовчан, в.о. голови Української народної партії Іван Заєць, голова КУНу Степан Брацюнь, дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко та інші.