Верховна Рада досі заблокована

Станом на 12.00 роботу Верховної Ради України не розблоковано. Депутати від фракції партії “УДАР” блокують президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у дверях, через які заходить керівництво парламенту, розміщено крісло. Біля трибуни парламенту знаходяться кілька депутатів із фракції “Батьківщина”.

На даний час депутати всіх фракції парламенту перебувають в сесійній залі. Лідери фракції перебувають на нараді у голови ВР Володимира Рибака.

За деякими даними, розблоковано роботу ВР може бути в найближчий час.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор Янукович заявляє про досягнення домовленості розблокувати Верховну Раду України.

Перед тим лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що сьогодні, 22 лютого, опозиція може розблокувати роботу Верховної Ради України.

“Так може статися, що сьогодні, в п’ятницю, робота парламенту буде розблокована”, - сказав він.

Він зауважив, що це стане можливим, якщо сьогодні на зустрічі у голови Верховної Ради Володимира Рибака, яка розпочнеться об 11.30, усі лідери фракцій погодять текст змін і доповнень до закону про Регламент ВР.

“Так само ми проголосуємо сьогодні текст заяви про євроінтеграцію. Сесія буде на цьому закрита”, - сказав О.Тягнибок.

ВР заблокована опозицією з 5 лютого. Фракції ВО «Батьківщина», «УДАР» і ВО «Свобода» вимагають запровадження персонального голосування у парламенті.