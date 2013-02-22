Президенту доповіли, що Верховну Раду розблокували

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

«Я коли сюди заходив, у студію, мені зателефонували і сказали, що парламент розблокували», - заявив В.Янукович.

За його словами, це дуже важливо для проведення подальших реформ.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що сьогодні, 22 лютого, опозиція може розблокувати роботу Верховної Ради України.

“Так може статися, що сьогодні, в п’ятницю, робота парламенту буде розблокована”, - сказав він.

Він зауважив, що це стане можливим, якщо сьогодні на зустрічі у голови Верховної Ради Володимира Рибака, яка розпочнеться об 11.30, усі лідери фракцій погодять текст змін і доповнень до закону про Регламент ВР.

“Так само ми проголосуємо сьогодні текст заяви про євроінтеграцію. Сесія буде на цьому закрита”, - сказав О.Тягнибок.

ВР заблокована опозицією з 5 лютого. Фракції ВО «Батьківщина», «УДАР» і ВО «Свобода» вимагають запровадження персонального голосування у парламенті.