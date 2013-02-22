25 – 28 лютого виставка–ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

25-28 лютого відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці спорту. Це – яскрава і цікава подія напередодні початку календарної весни, нагода порадувати себе та своїх близьких і рідних обновами до весняного сезону.



Виставки-ярмарки у Києві вже давно стали популярними серед покупців. Саме тут є можливість вибору. На виставці-ярмарку немає товарів «розкручених» і невиправдано дорогих «брендів» – все набагато демократичніше.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості і ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.

Не забувають на виставках і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

Шуби і дублянки різноманітних барв, фасонів, розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини. Ціни помірні.

Шикарний асортимент виробів зі шкіри різних відтінків і кольорів, розмірів і довжини - це найкращі, в Україні і не тільки, рукавички вінницьких шкіргалантерейних фабрик «Імідж-Галант» і «Шкіргалант».

На виставці-ярмарку представлено великий вибір сезонного взуття. Для тих, кому подобається купувати наперед – розпродаж взуття із зимових колекцій.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен бажаючий – такий великий та різноманітний вибір модних шарфів, хусток та сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне - до душі. Завітайте на ярмарок і упевнитесь у цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/716