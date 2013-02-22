Янукович дав ряд доручень після «Діалогу з країною»

Президент України Віктор Янукович дав ряд доручень щодо вирішення проблем, порушених громадянами під час сьогоднішнього телевізійного проекту «Діалог з країною».

Як повідомляє прес-служба глави держави, ініціатором та організатором проведення проекту виступив Перший Національний. Телеканал приурочив цей ефір до третьої річниці інавгурації Президента України.

Протягом 4-годинного ефіру В.Янукович відповів на 25 запитань громадян України під час 17 включень із різних регіонів нашої держави.

Також до, під час та після «Діалогу з країною» працювала «гаряча лінія» Урядового контактного центру. Загалом на неї надійшло 21 тис. 162 дзвінка. Глава держави під час ефіру відповів на 4 найбільш типових запитання громадян, що надходили на «гарячу лінію».

Також 16 запитань поставили главі держави відомі українські журналісти, які були безпосередньо присутні у студії: Савік Шустер («Інтер»), Олександр Шилко («Студія 1+1»), Андрій Данилевич (ТРК «Україна»), Олена Фроляк (ICTV) та Лариса Губіна (5-й канал).