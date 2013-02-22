Янукович пояснив, чому уникає відповіді про опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

В.Янукович запитав у студії, чи здогадуються вони, чому він часто уникає відповіді на питання про опозицію.

За словами В.Януковича, це тому, що «у розвинутих країнах світу вже немає такої екстремістської політики з боку опозиції як в Україні, немає в жодній розвинутій країні світу, у тих суспільствах, до якого ми прагнемо».

Як заявив В.Янукович, «не може бути політика такою запеклою…, коли йде криза, не можна вести деструктивну політику, … не можна, щоб не працював парламент».

«От чому я не просто закликаю, я переконаний, що суспільство, виборці будуть підтримувати тільки тих політиків, які несуть щось конкретне, не шльопають язиками, хто кого перешльопає, а несуть для людей якісь блага. Таким змаганням я буду аплодувати», – сказав В.Янукович.